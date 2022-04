Ukraina laskesuusatajad kurdavad, et kodustatud venelastele maksti rohkem raha

Nüüd kirjeldas Krõvonos, millised eelised neil olid. «Kas kodustatud venelaste ja ukrainlaste palgad erinesid? Jah, need erinesid,» sõnas laskesuusakoondislane Kamp-sportile antud intervjuus. «Meil on ministeeriumilt määratud põhipalk. Osad saavad raha ka regioonidelt. Enne olümpiat maksti umbes 300 USA dollari suurust stipendiumi, mida osad sportlased, ka mina, said. Lisaks on boonused, mille määrab laskesuusaliidu president.»