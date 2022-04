13-aastase sportlase surm peatas Venemaal meistrivõistlused

Venemaa maleliit andis oma kodulehel teada, et noorte riiklikud meistrivõistlused peatati enneaegselt, sest nendest osa võtnud 13-aastane Polina Kunikova suri. Võistlusega ei saa enne jätkata, kuni uurimine on lõppenud ja juhtunu kohta on leitud selgitused.