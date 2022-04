Rootsi firma jätkab koostööd vastuolulise suusatähe Bolšunoviga

«Teha koostööd inimesega, keda peetakse Putinile lähedal seisvaks isikuks, on ettevõttele suur risk. Kuid ma ei arva, et avalikkus ootab, et kõik ettevõtjad peaksid Venemaa indiviididega lepingud lõpetama. Ma ei usu, et see nii suur probleem on. Mõned inimesed arvavad, et kui oled venelane, vastutad kõige eest. Minu hinnangul on asjaolude selline areng ebameeldiv,» lausus Olovzon.