Mercedestele tuule alla teinud Bottas: poodiumikoht Miamist on hea eesmärk

Bottas pigistas enda Alfa Romeost ajasõidus sisuliselt kõik välja. Tema suureks rõõmuks päädis see lausa viienda kohaga. Temast maha jäid ka endise meeskonna Mercedese sõitjad. Lewis Hamilton teenis kuuenda ja George Russell alles 12. koha. Soomlane ei hakanud varjamagi, et see tegi ta väga õnnelikuks.

«Ma tegin hea ajasõidu ja suutsin kõik asjad klappima saada. Eriti hästi edenesin just otsustavates faasides. Olen väga rahul, et suutsin Mercedeseid edestada,» lausus soomlane Viaplay vahendusel.

Võidusõiduks on Bottas pannud endale üsna keerulise ülesande. Ta tõdes, et stardipositsioon peaks tal aitama poodiumikohta jahtida. «Esimest korda sel hooajal saan puhtalt rajapoolelt alustada. Loodetavasti saan puhtalt stardist minema, ent kunagi ei saa kindel olla. Kui praegu vaadata, siis poodium pole kindlasti väga kaugel ja see on hea eesmärk, mida püüdma minna,» lisas Bottas.