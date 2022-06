Pika põua lõpetanud Tänak: auto on kaugel ideaalist, tiitlist mõtlemiseks peame palju parandama

Meie mehe ülekaal oli Itaalia saare kruusateedel ilmne. Ta edestas lähimat jälitajat Craig Breeni veidi üle minuti. Samas ütles Tänak ralli jooksul korduvalt, et i20 hübriidmasina mootor ei tööta päris soovitud viisil. Ka võitluse järel viitas ta kitsaskohtadele.

«Arvan, et see võit annab rohkem vaimse tõuke, kui et oleme tagasi tiitlimängus,» ütles Tänak portaalile Autosport.