Puudu jäi kaheksa sajandikku! Hea MMi teinud Eneli Jefimova ei pääse endiselt EOK palgale

Miks see jutt olümpiakava teemal? Sest MMi 8. koht on lävend, mis annab sportlasele Eesti Olümpiakomitee (EOK) olümpiaettevalmistuse toetustes kõrgema, B-kategooria. Jefimova on ja jääb praegu C+-kategooria sportlaseks, mis tähendab 1400 eurot ettevalmistustoetust. B-kategoorias lisandub ettevalmistustoetusele 1600-eurone palk. Samuti on vahe eri kategooria sportlaste treenerite toetustes.