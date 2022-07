Värskelt FCI Levadia peatreeneri kohale istunud Stojkovic: eesmärgiks on endiselt olla nii Eestis kui ka Euroopas edukas

Küsimusele, mida plaanib Levadia suvises üleminekuaknas teha, vastas Stojković nii: «Otsime kvaliteetseid mängijaid ning uurime turul ringi. Aga me ei taha mängijaid tuua lihtsalt toomise pärast, vaid tahame analüüsida põhjalikult, et näha, kas nad sobituvad lisaks professionaalsuse aspektile ka meie klubi keskkonda. Kas nad sobituvad meie riietusruumi? Meil on praegu väga hea grupp ja peame olema ettevaatlikud, kui kedagi lisada. Kui leidub mängija, kes sobitub nii iseloomu kui taseme poolest, alles siis oleme valmis temaga lepingut sõlmima. Üldises plaanis olen praeguse mängijate grupiga väga rahul.»

Lõpetuseks kinnitas Levadia peatreeneri kohusetäitja, et eesmärgid hooaja teiseks pooleks on kõrged: «Minu jaoks on prioriteet Eestis tiitli kaitsmine. Euroopas proovime Konverentsi liiga alagrupiturniirile jõuda, aga see saab olema väga keeruline. Kuid kui ma sellesse ei usu, siis ma ei istuks siin ja arutaks neid asju. Meid ootavad Euroopas rasked vastased, aga usun tõesti, et praegune grupp on piisavalt hea, et edu saavutada.»