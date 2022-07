JWRC arvestuse liider Virves jäi tagasihoidlikuks: oleme suutnud probleeme vältida

«Seni on kõik hästi olnud. Oleme suutnud probleeme ja vigu vältida. Hetkeseisuga olen rahul,» ütles Virves pärast reedeseid esimesi kiiruskaitseid Eesti ajakirjanikele.

Mõnel katsel on Virves koos rootslannast kaardilugeja Julia Thuliniga suutnud näidata neljarattaveolise Rally3-autoga väga häid aegu ka absoluutarvestuses. Virves möönis, et aeglasematel ja tehnilisematel lõikudel on tal võimalik Rally2-autodele vastu saada, kuid see pole omaette eesmärk. «Eks selle autoga saab mõned kitsad kohad üsna kiiresti sõita. Tal on natuke vähem jõudu ja saab natuke vabamalt sõita,» ütles Virves.

Virves tunneb ennast Lõuna-Eesti teedel üpris koduselt, kuid lisas saarlasena, et neil Saaremaal nii palju hüppeid pole. Samas on mõned katsed, eriti Tartus põhjapool sõidetavad katsed päris rööpas ning nõuavad ettevaatlikust. «Tahaks loota, et suuri kive ei hakkaks teele tulema. Ei tahaks mõne teel oleva suure kivi pärast sõitu ära lõpetada. Tuleb jätta väike reserv ootamatusteks ka. Muus osas tuleb lihtsalt hakkama saada,» selgitas ta.

MM-sarja juunioride arvestuses oli Virves enne Rally Estoniat 49 punktiga kolmas. Liider Armstrongist lahutas teda 18 silma. Juunioridele jagatakse lisapunkte ka iga kiiruskatse võidu eest, neid on eestlasele kogunenud juba kolm.