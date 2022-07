Eesti vormelitalent jäi kahel puhul esimesena poodiumilt välja

Prantslane sai oma käitumise eest hiljem küll viiesekundilise karistuse, kuid see tema kolmandat kohta ei mõjutanud. Küll mõjutas seda esialgu teisena lõpetanud Gabriele Mini (ART GP) diskvalifitseerimine, mille tulemusena kerkis ka Aron lõpuks neljandaks.

Teises sõidus pääses Aron rajale koguni parimalt lähtekohtalt ning tegi ka hea stardi, kuid sellest hoolimata õnnestus David Hadrienilt temast avaringil mööduda. Hiljem aga selgus, et selleks hetkeks oli stardisirgel toimunud õnnetuste tõttu rajale kutsutud turvaauto, mistõttu sai prantslane pärast võistlust karistada.

Spa ringrajalt teenitud 24 punkti (12+12) tähendab, et Aron liikus EM-sarja kokkuvõttes tublisti lähemale teisel kohal olevale Gabriele Minile. Kui Aronil on koos 176, siis itaallasel 179 silma. Samas, EM-sarja üldliider Dino Beganovic libises omakorda eest ära ning on nüüd 220 punkti peal.