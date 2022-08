VIDEO ⟩ Federer viis täide aastaid tagasi 7-aastasele poisile antud lubaduse

Viis aastat tagasi anti Zizoule US Openi pressikonverentsil mikrofon ja ta sai ajakirjanike ees kunagiselt maailma esireketilt küsida: «kas te palun jätkate mängimist kaheksa või üheksa aastat, et ma saan teie vastu mängida, kui olen professionaal?»

Federer ja ajakirjanikud olid väga lõbusas tujus ning šveitslane vastas humoorikalt: «kui sa oled professionaal, naasen ATP-sarja.» Zizou uuris, kas see on lubadus ning Federer ütles, et on küll.