Levadia lõpetas leegionäriga koostöö

«Markol oli meiega leping lõppemas ning kuna tahame oma meeskonda noorendada ja tema ootab kodumaal perelisa, siis jõudsimegi kokkuleppele, et lõpetame koostöö pisut varem. Võin omalt poolt veel öelda, et tegu oli väga professionaalse mängijaga, kes näitas õiget suhtumist nii platsil kui selle kõrval. Soovime talle igal juhul edu edaspidiseks,» teatas Levadia spordidirektor Tarmo Kink pressiteates.