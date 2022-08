PUNKTITABEL ⟩ Tänak kindlustas teist kohta, aga Rovanperä on endiselt pea püüdmatu

Tänak oli enne Belgiat tiimikaaslasest Thierry Neuville'ist vaid ühe punktiga ees, kuid belglase avarii andis talle võimaluse oma edu kasvatada. Teise järjestikuse etapi võitnud Tänak on tänavu kogunud 131 punkti.

Kolmandaks tõusis üldarvestuses Toyota sõitja Elfyn Evans, kelle arvel on nüüd 116 punkti. See tähendab ühtlasi, et Neuville langes neljandaks (106).