Eesti vabavõitlejad naasid MMilt kolme medaliga

Kõige vanemas klassis - 16-17-aastaste hulgas - saavutas kolme matšivõidu ja ühe kaotusega pronksi Tartu spordiklubi Englas noor Ron-Andro Selter (-70,3kg). Avaringis alistas Selter rumeenlase ning edestas kohtunike otsusega Iirimaa esindajat. «Esimese matši eel oli väga suur ärevus sees - ei mäletagi, millal selline varem on olnud. Aga matši minnes, peale esimest mahaviimist, ärevus kadus - sain aru, et see kõik siin on tehtav,» kommenteeris Selter esimese matši meeleolu ja lisab, et alagrupi võit tekitas hea tunde ja arusaamise, et nüüd liigutakse medali suunas.