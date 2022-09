PM MILANOS ⟩ Itaallased pühendasid Eesti üle saadud võidu vigastatud Gallinarile ja veel ühele inimesele

Pozzecco aga lisas veel ühe nime. «Tahan selle võidu pühendada meie sõpradele Danilole ja Sergio Civitaresele. Ta peab homme elu kõige tähtsama mängu,» ütles Pozzecco. Civitarese on 26-aastane ajuvähki põdev Itaalia koondise suur fänn, kes just täna peab võitluses raske haigusega taas minema lõikusele.

Mängu juurde jõudes tunnistas Pozzecco, et oli väga närvis, eriti kolmandal veerandajal. «Tänan oma mängijaid hingestatud tegutsemise eest. Heaks näiteks on Stefano Tonut, kes on suurepärane korvikütt, kuid kel täna rünnakul asjad ei sujunud. Ent ta rügas seda enam kaitses ja aitas kaaslasi.