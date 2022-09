Rapla sai meeskonna kokku, viimaseks pusletükiks leiti endalegi üllatuslikult kogenud mängija

Rapla meeskonna juht Jaak Karp ootab huviga võistlushooaega. «Antoni Davõdjuki liitumisega on viimane seni täitmata positsioon kaetud. Meeskond on koos, Antoni Eestisse jõudes saavad treenerid võimaluse kasutada täiskoosseisu. Nüüd on ka keskmängija positsioonil kaks meest, mis tähendab kvaliteetsemaid treeninguid, kus kedagi ei pea jõuga treeningul liigutama positsioonile, kus ta võistlustel ei mängi. Arvestasime, et selle koha peal peame leppima noorema ja vähemkogenud mängijaga, kuid õnnestus leida hoopis mängija, kes on aastaid osalenud Ukraina Superliigas ja tema kogemus kulub meile kindlasti ära. Kuigi meeskond vajab kokku kasvamiseks aega, siis hinges ei jõua mänge juba ära oodata,» rääkis Karp klubi pressiteate vahendusel.

Davõdjuk: «Mul on väga hea meel olla osa Rapla korvpallimeeskonnast. Ootan väljakule naasmist juba väga, et anda oma parim ja saavutada meeskonnaga väga häid tulemusi. Eesti on minu jaoks riik, kuhu ma veel sattunud ei ole, seega olen ma tänulik, et saan sellest osa tänu korvpallile. Eestisse tulles on mul suur rõõm oma kodumaa, Ukraina üle – kuigi sõda on väldanud juba kauem kui 200 päeva, on sõjavägi neil päevil saavutanud suurepäraseid edusamme. Olen tänulik Eestile ja Eesti rahvale teie tingimusteta toetuse eest Ukrainale sõja esimestest päevadest alates. Teie toetus inspireerib mind väljakul veelgi rohkem tegutsema!»