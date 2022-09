Bostoni maratonil tehakse ajalugu - mittebinaarsed jooksjad saavad omaette võistlusklassi

Maailma üht vanemat maratoni joostakse 1897. aastast saati. Ehkki mõnel teiselgi maratonil on juba kasutatud mittebinaarsete jooksjate klassi, on Boston esimene tippmaraton, mis niisuguse sammu ette võtab. Ning see on nüüd kõneaineks jooksuringkondades üle maailma.

Bostoni maratonil on huvipakkuv asjaolu, et mittebinaarsete inimeste auhinnafond on sama, mis nii meestel kui ka naistel, ehkki on selge, et konkurents tuleb selles klassis selgelt hõredam. Esikoht saab 150 000 dollarit, teine koht 75 000, kolmas 40 000. Auhinnaraha jagub kümnele paremale. Näiteks ratastoolisõitjate auhinnafond on kümneid kordi väiksem ning raha jätkub ainult kolmele paremale.