Rallimaailma tõusev täht ei kavatse järgmisel aasta enam praegusega rahulduda

Kuigi 25-aastane prantslane tegi oma WRC-debüüdi juba kolm aastat tagasi, on tal selle ajaga vöö vahele kogunenud vaid 16 rallit. Järgmisel hooajal M-Spordi mees enam nii tagasihoidliku kavaga rahulduda ei kavatse.

«Kümme rallit minimaalselt oleks väga tore,» lausus tänavusest kümnest etapist kuuel kaasa löönud Loubet väljaandele DirtFish. «Seitsme puhul on rallide vahele jääv paus liiga pikk. Kujuta ette, [mu] viimane ralli oli Soomes, sellest on juba kaks kuud möödas – seda on palju.»