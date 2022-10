Rovanperä ja Halttunen tähistasid MM-tiitlit korralikult: ei tea, kas Jonne lennukile jõuab

See «pisiasi» ei takistanud meestel mõistagi eelmisel õhtul pidutsemast. «Mõistagi tähistasime tiitlit. Ma Jonne kohta öelda ei oska, aga mina palju just magada ei saanud, sest siin (Uus-Meremaal – toim.) on kell seitse hommikul. Seega tuli päris vara ärgata,» vahendab portaal rallit.fi Rovanperä sõnu.

Kui soomlaselt uuriti, mida ta kodumaale jõudes esimese asjana teeb, sõnas ta, et pole aimugi. «Olen kindel, et Jonnel on mingi plaan paigas. Enda kohta ei oska ma aga midagi öelda, sest mul on veel päris pikk aeg selleni, kuni Soome jõuan. Selleks hetkeks te ilmselt ei mäletagi enam, et ma maailmameistriks tulin,» kostis lõbusas tujus Rovanperä.