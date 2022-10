Eestlane krooniti ajaloo noorimaks maailmameistriks

«Väga fantastiline hooaeg on olnud. Enne hooaaja algust omal ikka väike lootus mõnel etapil poodiumile tulla oli aga MM-tiitlit ei osanud loota isegi parima tahtmise juures. Me oleme meeskonnaga alles nii värsked selles klassis ja paljudes asjades veel teadmisi napib. Viimaste etappide ärajäämisest on kahju, kindlasti oleks palju ägedam olnud see tiitel võita ikka võistlusel kui hiljem paberil. Suur kummardus oma meeskonnale ja kõigile, kes meile sellel teekonnal on abiks olnud!» rääkis Lember kokkuvõtteks.