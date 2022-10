Ohtliku olukorra tekitanud Verstappen pääses karistusest

Red Bulli esisõitja tekitas Jaapani GP kvalifikatsiooni viimasel perioodil ohtliku olukorra, mis võinuks lõppeda Lando Norrise avariiga. Nimelt otsustas hollandlane enne kiirele ringile minekut viimase kurvi eel kiiruse täiesti maha võtta ja vingerdades rehve soojendada. See tuli ootamatuna Norrisele, kes suurel kiirusel Verstappenile lähenes. Kokkupõrke vältimiseks sõitis McLareni piloot murule ning rikkus sellega enda kvalifikatsiooni.

Norrise sõnul tulnuks Verstappenit kindlasti karistada, sest tegemist oli väga ohtliku sõidustiiliga. Samal ajal arvasid nii Verstappen kui ka Red Bulli pealik Christian Horner, et McLareni sõitja rikkus härrasmeeste kokkulepet. See tähendab, et viimase kurvi eel ei mööduta kvalifikatsioonis ees olevast masinast.