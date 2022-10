Märtsis karjääri lõpetanud Therese Johaug plaanib tagasitulekut tippsporti

Johaug lahkus võistlusareenilt tipus. Ta võitis veebruaris Pekingi taliolümpial kolm individuaalset kulda. Hooaja lõpus teatas ta, et tõmbab karjäärile joone alla.

Pool aastat hiljem tõdes Johaug, et võistluskarussellilt maha astumine oli õige otsus. «Olen 34-aastane ja tunnen, et elus on ka rohkemat kui sport. Mul on nii vedanud ja olen privilegeeritud, et olen suutnud saavutada kõike, mida tippsportlane suudab,» ütles ta Expressenile.

Ta pole karjääri lõpetamise otsust kordagi kahetsenud ning tunneb ennast praegu hästi. «Kuid pean tunnistama, et tunnen, et midagi on kadunud. Ma igatsen koondist, nendega koosviibimisi ja seda keskkonda. Samas sisetunne ütleb, et see (lahkumise otsus – toim.) oli õige,» lisas ta.

Samal ajal on Johaug jätnud ukse tagasitulekuks tippsporti. 2025. aastal peetakse põhja suusaalade maailmameistrivõistlused Norras Trondheimis. Johaug on sellest teadlik.