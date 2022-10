Mainekas väljaanne: Tänak tõstis tänavu oma aktsiaid

Hyundai rallitiim alustas tänavuse hooaja rallimasina arendust konkurentidest tunduvalt hiljem ning seetõttu oldi hooaja alguses masinaga hädas. Ometi on suutnud Tänak noppida tänavu kolm MM-etapivõitu ning hoiab enne viimast rallit üldarvestuses teist kohta. Tõsi, MM-tiitli on juba Toyota piloot Kalle Rovanperä kindlustanud.

Mainekas väljaanne Autosport kirjutab, et 35-aastase roolikeeraja oskuste osas küsimärke ei ole ning ta on tõestanud, et kuulub sarja eliitsõitjate hulka. Kusjuures kolm võitu Hyundai i20 N Rally1-e roolis on tema aktsiaid veelgi tõstnud.