​Rovanperä: eks ole näha, kes on uuel aastal mu tiimikaaslased

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala on viimasel ajal pidevalt selgitanud, et tema ei muudaks MM-tiitlid toonud meeskonnas ühtegi positsiooni. Ilmselt tuleb tal seda ikkagi teha, kuna möödunud nädalal kirjutas mainekas väljaanne Dirtfish kindlas kõneviisis, et Esapekka Lappi on liitumas Hyundai meeskonnaga, kus talle tegi tee vabaks just Tänak.