Kaks UFC tiitlimatši kaotanud vabavõitleja suri 38-aastaselt

Johnson pidas karjääri jooksul 29 MMA matši, millest võitis 23 ja kaotas 6. Maailma tugevaimas vabvavõitlussarjas UFCs (22 – 6) pidas ta kaks tiitlimatši, kuid kaotas need mõlemad Daniel Cormierile.

Johnson on esimene vabavõitleja, kes suutis UFC võitlussarjas teenida neli esimese minuti nokaudi võitu.

«Peame suure kurvusega teatama, et meie seast on lahkunud Anthony Johnson. Bellatori perekond on tema varajasest lahkumisest muserdatud. Avaldame tema perele ja sõpradele sel raskel ajal kaastunnet,» kirjutas Bellator.