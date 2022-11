Iraani koondislase julge avaldus: meie riigis pole inimesed õnnelikud ja ei saa eitada toimuvat

Iraanis on alates septembrist toimunud üleriigilised protestid. Need said alguse pärast 22-aastase Mahsa Amini surma, kui viimane viibis politsei vahi all. Politsei võttis Amini kinni, kuna too kandis lühikest soengut ning tal puudus pearätt. Viimane on Iraanis naistel kohustuslik. Protestijate sõnul põhjustasid just politseinikud Amini surma, kui kasutasid erinevaid piinamisvõtteid.

Nõnda on väga paljud erinevad arvamusliidrid selgitanud, et Iraanil pole kohta jalgpalli MMil. Nendega liitus ka FIFA endine president Sepp Blatter. «Iraan tuleks MMilt kõrvaldada,» teatas Blatter Šveitsi ajalehele Blick antud intervjuus.

Katari ikkagi Iraani koondis lubati ning nende kaitsja Hajsafi jagas oma kodumaal toimuvast ka kommentaare.

«Peame tõdema, et meie riigis pole inimesed õnnelikud ja olukord kontrolli alt väljas. Enne kui ma midagi ütlen, avaldan kaastunnet kõikidele peredele, kelle jaoks on need sündmused võtnud pereliikme,» lausus 32-aastane Hajsafi.

Inimõiguste eest võitlevad inimesed on väitnud, et Iraanis on protestide käigus tapetud koguni 400 inimest ning peaaegu 17 000 on vahistatud. Iraani liidrid on aga väitnud, et need protestid on korraldatud välisriikide vaenlaste poolt.