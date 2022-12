EELVAADE ⟩ Kas tiitlikaitsja Prantsusmaa suudab jätta Messi ja Argentina võidukarikata?

Argentina rünnakute keskmes on nende talisman Messi. Läbi tema käib suurem osa Argentina rünnakuid. Messi on selle MMi resultatiivseim mängumees, olles löönud viis väravat ja jaganud kolm väravasöötu. Ka poolfinaalis Horvaatia vastu säras 35-aastane jalgpallitäht värava ja väravasööduga. Karjääri jooksul on Messi koondisesärgis löönud 171 mänguga 96 väravat.

Prantsusmaa on selle turniiri resultatiivseim meeskond, olles löönud kokku 13 väravat. Nende eest on hoolitsenud kuus mängumeest, ent kõige eredamalt särab neist üks. Mõistagi on selleks tähtründaja Kylian Mbappe, kelle arvel juba viis tabamust. Samas on terav olnud ka Olivier Giroud, kes võttis enda nimele Prantsusmaa jalgpallikoondise rekordi, olles tänaseks löönud nende eest 53 väravat. Kataris on tema kontos 4 tabamust.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Lahtist. Mõlemad meeskonnad on eelkõige ohtlikud rünnakutel ning kaitses ei soovita pikalt istuda. Nõnda on oodata mängu ühe värava alt teisele ning sellega koos ka väravaid. Seda on tõestanud ka nende meeskondade varasem ajalugu, sest kunagi pole nähtud selles paaris väravateta viiki.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?