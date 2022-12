Hollandi endine staar: Messi ei ole kõigi aegade parim jalgpallur

Gullit ei kahtle Messi oskustes, küll aga märkis ta, et erinevate ajastute mängijaid on liiga keeruline võrrelda. «Ei, mitte kõigi aegade parim,» vastas Gullit portaali Ziggo Sport küsimusele.

«Küll aga leian, et ta on oma aja parim. Erinevate ajastute jalgpall on väga erinev, seetõttu pole võimalik võrrelda. Kui võidad MMi kolmel korral (pidas silmas Pele'd – toim) – seda on palju. 1960ndad ja 1970ndate algus oli Pele aeg. Seejärel tuli Maradona aeg,» rääkis Gullit.