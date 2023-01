Rõõmsa uudise teatanud Johaug andis fännidele lootust

Eelmisel talvel tippsportlaskarjäärile joone alla tõmmanud Therese Johaug teatas aasta alguses, et on lapseootel. Laupäeval valiti 34-aastane Johaug Norra aasta naissportlaseks ning vihjas, et teda võib näha tulevikus tippkonkurentsis sõitmas.