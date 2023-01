Hapud viinamarjad? Soome ajakirjandus kutsus kaotust Eestile piinlikuks

Eesti ja Soome koondised on kohtunud läbi ajaloo 37 korda. Eesti on võitnud nendest mängudest kümme, kusjuures viimatised kolm järjest. 2019. aastal Kataris peetud maavõistlusel teenis Eesti 2:1 võidu ja 2021. aastal Helsingis peetud maavõistlusel 1:0 võidu.

Lisaks kaotuse piinlikuks nimetamisele tõdes Iltalehti, et mäng peeti kartulipõllul. Soome peatreeneri Markku Kanerva sõnul halvas see rohkem Soome kui Eesti mängu. «Kindlasti kannatasime rohkem, sest meie proovime maad mööda mängida,» ütles ta.

Lõpetuseks tõdes Iltalehti, et Soome jalgpallikoondise jaoks on olukord kurb. Eestile on järjepanu kaotatud kolm kohtumist, kuid asja teeb hullemaks see, et viimases kahes mängus pole väravatki löödud.