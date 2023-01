Hyundai rallitiimi uus pealik avaldas töökoha vastu ise huvi

Abiteboul rõhutas intervjuus, et liitus Hyundaiga, sest talle on avaldanud muljet firma saavutused. «Kuigi pidin pidin hoidma natuke auto- ja mootorisporditööstusest distantsi, siis isu mootorispordi järele oli mu veres tugev. Mul oli Hyundai Motorsportis tutvusi ja teadsin, et nad otsivad tiimipealikut. Võtsin nendega ühendust ja leidsime, et meil oli hea klapp selles osas, mida Hyundai ja mina otsisime,» seletas prantslane.

Tulevaks hooajaks on sihid seatud kõrgele. «Ma ei usu, et kedagi üllatab, et sihime mõlema tiitli võitmist. Tiim on varem võitnud kahel korral meeskondliku tiitli, aga mitte sõitjate tiitlit. Mõlemad räägivad erineva loo, aga on sama tähtsad. Meeskond võitis mullu viis rallit ja eesmärg on sellest parem tulemus teha,» rääkis Abiteboul, kuid sõnas siis, et ei tea veel, mitu rallit tegelikult õnnestub võita.