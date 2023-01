PM MONTES ⟩ Hyundai prioriteet on WRC, uus tiimipealik ei välistanud tulevikus F1ga liitumist

Hyundai uus meeskonnajuht Cyril Abiteboul (paremal) usub, et WRC-sari täidab praegu autotootja ärihuve. Kas see jätkub ka tulevikus või on laual võimalik liitumine F1-ga?

Cyril Abiteboul on Hyundai tiimipealikuna tegutsenud nädala ning liialdamata võib öelda, et uuel juhil on meeskonnas kõige vähem rallikogemust. F1 taustaga prantslane lubab olla kiire õppija, tahab teha tiimi struktuuris mõningaid muudatusi ega lükanud ümber, et Hyundai võib ühel päeval liituda vormel 1 sarjaga.