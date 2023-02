Tuuli Tomingas sai Itaalias spaasse minnes korralikult sõimata

«Leiliruumi suundusin ma rätikuta, aga bikiinides. Olin spaarahva jaoks nagu tulnukas. Nimelt on seal kombeks käia aadamaülikonnas, mistahes soos-vanuses-vormis oled. Jõudsin leiliruumis mõned minutid istuda, kui minuga sauna jaganud paljas härra tormas vihaselt uksest välja, tuli tagasi spaatöötajaga ja näitas näpuga minu suunas. Järgnes itaaliakeelne segane jutt ja kui neile mõista andsin, et ma ei saa midagi aru, selgus, et pean olema alasti! Paljaks ma mõistagi end võtta ei soovinud, nemad minu murest aru ei saanud ja palusid lihtsalt lahkuda,» selgitas Tomingas.

«Rõõmustasin, et saan mugavates tingimustes oma distantsi täis ujutud. Iga kord, kui otsa lõpetasin, märkasin läbi uduste prillide kedagi basseini ääres seismas. Eirasin ja tegin veel kaks otsa, ise mõeldes, et äkki see on Indrek või keegi tuttav ja lihtsalt vaatab, kuidas trenni teen. Kui uuesti ümber pöörama asusin, siis sõna otseses mõttes haaras keegi minu õlast kinni. Läbi uduste klaaside ja poollukus kõrvade kuulsin ja nägin, kuidas mingi vanem meesterahvas mind itaalia keeles sõimab. Tema ümber oli näha sagimist ja ilmselt pidid sellel rajal trenni alustama ujujad. Ütlesin inglise keeles, et ei saa aru, mida ta räägib, mispeale ta karjus «See rada on hõivatud». Kuna mul oli oma pähevõetud eesmärgist üle poole juba ujutud, surusin trenni teise osa inimsupis ära, saades mitu päris head sinikat, mis tekkisid teiste ujujate käte ja jalgade riivetest,» jutustas Tomingas.