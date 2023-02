VIDEO ⟩ Eluohtlik olukord suusahüpete MK-sarjas: pool tonni kaaluv rajamasin lendas mäest alla inimeste poole

Dziś w Hinzenbach na PŚ kobiet mógł ktoś zginąć. Urwała się 500-kilogramowa frezarka do torów. Przerażający obrazek, deptacze mieli dużo szczęścia. (🎥 ORF) Podesłał @luisholuch #skijumping pic.twitter.com/22y1FnQUpf

Juhtumit hakkas mõistagi uurima ka rahvusvaheline suusaliit (FIS). «FISil oli korraldajatega kohtumine. Ilm oli nii hea, et rajamasinat polnud täna vaja. Ma ei usu, et seda olnuks võimalik kasutada ka. See oli ilmselt pärast mäest alla lendamist täiesti sodi,» lisas Meyer.