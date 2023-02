Selgus, miks ei kirjuta infot omavad sakslased, kuidas Michael Schumacheril tegelikult läheb

Schumacherist on teada nii palju, et pärast õnnetuse järel tehtud operatsioone viidi ta kunstlikusse koomasse, kust ta äratati 2014. aasta juunis.

Poola portaal sport.pl viitas nüüd Auto Motor und Sporti ajakirjanikule Michael Schmidtile, kelle sõnul leppisid Saksamaa ajakirjanikud kokku, et ei kirjuta legendaarse võidusõitja tervisest.

«Meil on mõningast infot tema seisu kohta ja kuidas ta pärast õnnetust hakkama saab, aga me leppisime ajakirjanikega kokku, et võlgneme tale midagi ja ei kirjuta ega räägi sellest,» sõnas Schmidt.