Võidukorvi visanud Kullamäe: täna oli minu päev

Koduväljakul mänginud eestlased läksid kohtumist küll kiirelt juhtima, kuid poolajaks jäädi Sloveenia vastu taha. Kuigi viimasele veerandile mindi vastu 55:59 kaotusseisust, siis lõpuks õnnestus võit võtta. Kaks sekundit enne mängu lõppu tabas Kullamäe kaheksa meetri pealt võidukorvi.

«Eks ta päris suur katsumus oli. Ega me ei saanud head rütmi, aga kuidagi olime punkt-punkti mängus lõpuni välja ja lõpp oli juba mingis mõttes loterii. Vahepeal tundus, et läheb ära käest, aga see pallikaotus, mis nad tegid, see andis meile võimaluse,» kirjeldas Kullamäe lühidalt mängu.

«Õnneks täna suutsime kastanid tulest välja tuua. Kindlasti saame paremini. Loodetavasti teeme mõned korrektuurid esmaspäeval ja tahaks teise mängu ka võita,» lisas ta.

Kuigi Eesti koondis pidi täna Sloveenia vastu mängija ilma keskmängijateta, siis õnnestus Kullamäe sõnul sellest hoolimata päris hästi hakkama saada.

Seejärel uuriti Kullamäelt, kas võidukorvi puhul oligi plaan, et tema läheb viskele. «Eks meil see mingi variant oli, aga see oli põhimõtteliselt kas mina, [Mikk] Jurkatamm või [Kaspar] Treier. Jurkatamm ei jäänud vabaks, siis pidin Treierile söötma ja siis juba oli, kelle peale jääb. Ta söötis mulle, täna oli minu päev. Õnneks läks sisse,» selgitas igapäevaselt Leedu klubis Lietkabelis mängiv eestlane.