Norralased on šokeeritud: MM-kulla võitu vaatasid üksikud silmapaarid

Norra koondis teenis kahevõistluse segateates kindla kuldmedali, edestades Saksamaad 47,8 sekundiga ja Austriat minutiga. Paraku ei meelitanud kahevõistluse segateade staadionile just palju fänne. Siinkohal tuleb täpsustada, et publikupuudus ei kimbuta ainult kahevõistlust, vaid kogu Planica MMi.

«Arvan, et laskesuusaliit on olnud fantastiliselt kaval, kuid FIS on jäänud kõrvale. Arvan jätkuvalt, et ajame asja liiga keeruliselt ja aeglaselt. Raske on praegusel ajastul niimoodi sporti arendada,» nentis ta.