Malcolm Wilson: rügame kõvasti, et täita Tänaku nõudmised

«Sellise tulemuse saavutamine on tore, kuid teame, et on veel palju kohti, kus saame edasi areneda. Tunnistan, et meil on kahtlemata veel tööd teha. Usun, et muutume tugevamaks,» lausus ta Motorsport.comile.

Wilsoni sõnul näitas Rootsi ralli, et tippkiiruse mõttes on Toyota ja Ford võrdsed ning Hyundai veidi kiirem. Samas märkis ta, et see polegi niivõrd oluline, sest Rootsi MM-etapp on üsna unikaalne. «Ütleksin, et auto jõudluse osas on meil kõik korras,» teatas Wilson.