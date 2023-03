FOTOD ⟩ M-Spordi boss Wilson testis Tänaku ralliautot: see tundub kõige täiuslikum auto

«See tundub kõige täiuslikuma autona. Seda igas mõttes: turvalisuse mõttes nii juhi kui kaassõitja jaoks, aga siis teeb ka kõike muud. See on päris muljetavaldav, pean ütlema. Okei, oleme oleme siin ringrajal kruusarehvide ja kruusavedrustusega, see on natuke teistsugune kui kruusal olemine, kuid on kohe tunda, et see on tööriist selle töö tegemiseks,» kirjeldas Wilson oma kogemust DirtFishile.