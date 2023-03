Kolmandat kohta hoidev Ilves: suusarajal suudan juba emotsiooni pealt panna, viis meest lähevad kaht medalit jahtima

«Ikka tuleb üllatusena. Kui pole treeningul sellele isegi lähedale jõudnud. Võib-olla tõestasin seda, et nii võib minna, kui enda asjad ära teen, mida olen siin MMil otsinud. Suutsin asendis püsida, pikk dünaamiline tõuge ja suusad kohe paigas. Nõnda saad hüpet lihtsalt nautida. Äge! Olen sinnani jõudnud enda peas, et suudan ilusaid hüppeid näidata tähtsatel hetkedel,» lausus Ilves ETV2 otse-eetris.

«Midagi kaotada polnud. Suurele mäele tulin hoopis teise lähenemisega. Väikselt mäelt oli juba hea tulemus all,» lisas Ilves, kes tunnistas, et nõnda kaugele hüpata on tema jaoks lihtsalt nauding.

Pärast suusahüppeid hoiab esikohta Jarl Magnus Riiber, kes suutis lennata lausa 147 meetrit. Ilves julges ennustada, et norralase neljandat kuldmedalit Planicas ei suuda keegi väärata. Tema ise võtab suusarajal alguses ilmselt rahulikult. «Riiber on kadunud ja tema võtab ilmselt selle kulla. Kahjuks Schmid, Oftebro ja Lamparter on 20-30 sekundi kaugusel. Nad tulevad ilmselt järgi ja tuleb rahulikult alustada. Viis meest lähevad kahe medali peale,» hindas Ilves.

Enne suusasõitu on Ilves väga rahulik ning liiga palju ette ei mõtle. Ta teab, et suur sõit on ees ja ennast tagasi hoidma ei hakka. «Loomulikult, kui medal terendab, siis pingeid vähemaks ei lähe. Samas julgen öelda, et suusarajal suudan juba emotsiooni pealt panna.»