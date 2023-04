VIDEO ⟩ Andres Toobal esimesest tiitlist: Balti liiga eksimust me sellega ei parandanud, kuid ikkagi magus lõpp hooajale

Miks kaotas Bigbank finaalseeria aga koguni 0:4? «Sellepärast, et kahes esimeses mängus polnud me kuidagi valmis. Polnud olekut, võistkonda ega võitlust. Kolmas ja neljas mäng olid juba väga vinged viiegeimilised ja finaaliväärilised. Meeskonnad ei andnud alla, head pallivahetused ja kvaliteetne võrkpall. Kui muidu öeldakse, et finaalides ilusat mängu ei näe, siis kaks viimast mängu olid väga-väga head.»

Sama meelt oli ka Bigbanki sidemängija Ronald Järv: «Selver/TalTech oli lõpuks parem selles seerias. Kaks viimast mängu näitasime me hambaid, aga alguses kindlasti mitte. See, kuidas nemad tulid seeriasse, see kuidas meie, oli väga suur erinevus. Ei ütleks, et täna võitluse taha asi jäi, lihtsalt neil oli hammas rohkem verel.»