Kriisa selgitas ülikoolivalikut: ma ei tahtnud minna kuhugi, kus mul olid varasemad suhted

«Ausalt, minu arvates on uus algus hea nii mulle endale kui ka muidugi kogu [Arizona] programmile,» selgitas ta mõned nädalad tagasi The Nameless Podcast taskuhäälingus oma Arizonast lahkumise tagamaid. «Olen väga tänulik kolme siin veedetud aasta eest. Vaadates tänapäeva ülikoolikorvpalli, siis paljud ei püsi nii kaua ühes kohas.»

Ta jätkas: «Olen väga õnnelik, et sattusin heasse kohta. Suurepäraste treenerite juurde. Tunnen end sisemiselt väga rahulikult. Olen oma otsusega väga rahul. Muidugi on kahju Tucsonist lahkuda, aga nii lihtsalt on.»

«Tahtsin alustada nullist. Ma ei tahtnud minna kuhugi, kus mul olid varasemad suhted. Ma pean end proovile panema,» selgitas eestlasest mängujuht ESPNile. «Mulle väga meeldis, kuidas nad mind värbasid. Jay Kuntz ja kogu personal. Kui nägin vana veoautot, mida [peatreener] Bob Huggins juhtis, teadsin, et see mees on lojaalne. Nüüd pean hakkama kaitset mängima.»