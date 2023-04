Arsenal andis käest 2:0 edu ja loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

Esialgu tunduski, et tabeliliidrid on saamas kerget tööpäeva, kuid pooltunni möödudes Liverpool kosus. 42. minutil sai kodupublik oma haavadele ka veidi palsamit, Arsenali väravavõrgu pani sahisema Mo Salah.

Too tulemus võib tänavust tiitliheitlust silmas pidades väga määravaks saada. Kaheksa vooru enne hooaja lõppu on Arsenalil koos nüüd 73 punkti ning lähim jälitaja Manchester City jääb neist maha seitsme punkti. Oluline on aga märkida, et City'l on Arsenalist mäng vähem peetud. Liverpool on 44 punktiga kaheksas ehk peab olelusvõistlust pelgalt eurosarja jõudmiseks.