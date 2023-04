Eesti esiduo tuli MMi peaproovil teiseks

Nii Ungari kui Tšehhi kurlingupaarid on Kaldvee ja Lille tulevased alagrupivastased aprillis Lõuna-Koreas toimuval MMil.

«Üldiselt näitasime head mängutaset, kuid finaalis ei suutnud me jääoludega kohaneda ja kaotasime võistkonnale, keda tegelikult oleks pidanud võitma. Samas hea meel on, et suutsime teist nädalavahetust järjest mängida MK-finaalis,» kommenteeris Lill ning lisas Riia MK-etapp oli viimane võistlus enne MMi.