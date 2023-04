Mis saab Marten Liivist? Holland kärbib tunduvalt välismaa kiiruisutajate võimalusi

Tagasilöögist hoolimata andis Liiv mõista, et soovib 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiani siiski Team IKO koosseisu kuuluda. «Järgmise olümpiani tahaks selles tiimis olla ja treener andis ka märku, et kui see lähebki läbi, siis me teemegi niimoodi, et terve tiim on koos meiega ehk siis me teeme ühise otsuse, et läheme siis kas varahommikul või siis pärast seda n-ö profijääaega trenni. Selles mõttes tiim on ka hästi toetav ja tahavad mulle ja belglasele parimat. Ei tunne, et ma oleks üldse üksinda,» sõnas ta.