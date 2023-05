Haaland purustab rekordeid, kuid Inglismaa raudteetöölise tippmark jääb temalegi püüdmatuks

Eelmisel nädalal lõi Haaland hooaja 35. liigavärava, millega möödus legendaarsetest Andy Cole'ist ja Alan Shearerist. Nii palju pole ühe hooaja jooksul ükski teine mängija Premier League’is väravaid löönud. Kuid Premier League’i ajastu algas alles 1992. aastal. Inglismaa meistritiitlit on välja jagatud aga juba 1888. aastast.

Inglismaa klubijalgpalli absoluutne väravate rekord on püsinud juba 95 aastat. See kuulub Evertoni ebajumalale Dixie Deanile, kelle auks on Goodison Parkile püstitatud ausammas. Staadionist tunniajase jalutuskäigu kaugusel asub temanimeline hotell.