Hyundai tiimipealik meeskonda kimbutanud muredest: mul on tunne, et karma hakkab meid kätte saama

Hyundai sõitjad ja tiimipealik Cyril Abiteboul rääkisid enne pühapäeva hommikut, et plaan on teine koht anda Neuville’ile, kes oli tol hetkel tiimikaaslaste järel neljas. See plaan läks aia taha, kui belglase autol tekkisid turboga probleemid ning ta pidi piirduma lõpuks viienda kohaga.

«Järsku sattus kõik küsimärgi alla jupi tõttu, mida olime eelneval õhtul vahetanud. Peame mõistma, mis täpselt juhtus. Mul on tunne, et karma hakkab meid kätte saama, aga saame vaid ennast süüdistada. Karma ei kaota turbot,» lisas ta.

«Ma tundsin, et tiimikäsklused võivad tekitada tiimis lõhesid. Peatan selle koheselt: meil on Thierry ümber ehitatud projekt, siis ülejäänu on Hyundai bränd ja veel individuaalsed juhtumid. Räägime sellest õigel ajal. Me ei ole kriisis, aga meie kiirus valmistab mulle muret,» lõpetas Abiteboul.