Hyundai tiim mängib Sardiinia rallil lotot

Mõlemad Lõuna-Korea autotootja võistkonna põhisõitjad, Thierry Neuville ja Esapekka Lappi tunnistasid, et eelkõige jäädi tempolt alla Toyotale. Piiratud testipäevade tõttu ei saanud nad vahepealsel ajal küll Sardiinias katestada, ent Soomes asuvas baasis õnnestus siiski atra seada.

Sarnaselt Ott Tänakule ja M-Spordile timmisid Hyundai mehed vedrustust. «Testisime kaks päeva. Arvan, et saime üht-teist teada, mida [Sardiinias] reedel proovida,» rääkis Lappi portaalile motorsport.com.

«Portugalis tundsin, et jääme Toyotale kiiruselt alla, tahan selle parandamiseks midagi uut proovida,» lisas Lappi. «Kui ei tööta, saame vana seadistuse juurde tagasi minna. See on riskantne, aga väärt proovimist.»