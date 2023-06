Ott Tänak: WRC-sarjal on kõvasti kasutamata potentsiaali

«Mul on palju ideid, olen mõningaid oma mõtteid ka juba avaldanud. Arvan, et tuleb huvitav üritus. Olen rahul, et koosolek toimub,» ütles Neuville portaalile Autosport.

«Selge, et nii sõitjatele kui ka fännidele on see parim mootorisport. Siin on palju sõud, promootori ja FIA ülesanne on see huvilisteni viia. On kõvasti potentsiaali, aga praegu ei kasuta me seda ära.»