Djokovic napsas kuningas Nadalilt rekordi

Kuigi tegemist on võimsa rekordiga, siis Djokovic sellele liiga palju keskenduda ei soovinud. Tema eesmärk on Prantsusmaalt võidukarikaga lahkuda. «Olen selle üle uhke, aga minu mõtted on juba järgmise kohtumise suunas. Ma tean selgelt, mis on minu eesmärk. Püüan olla mentaalselt tugev ning võtma ühe mängu korraga,» lausus Djokovic pärast kohtumist.