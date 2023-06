Hyundai tiimipealik ootab WRC-sarjas suuri muudatusi: on asju, mida peame parandama

Varasemalt F1-sarjas töötanud Abiteboul rääkis Motorsport.com-ile antud intervjuus, et WRC-sarja võistlusformaati võiks võita.

Ma arvan, et pühapäev ei tööta. Ma ei usu, et väiksed parandused saaksid pühapäevast probleemi lahendada,» rääkis prantslane. «Ma arvan, et nädalavahetuse formaat, mis kulmineeriub pühapäeval ei ole midagi sellist, mis töötaks ja peame otsima üldist lahendust, enne kui üritame punktikatse probleemi lahendada, mis oli omakorda juba teise probleemi lahendus.»